​Tony Rosado arremete contra Magaly Medina: "acuérdese cuando salió borracha a conducir su programa"

El cantante de cumbia Tony Rosado salió al frente para defenderse de Magaly Medina a quien le recordó el programa en el que salió con varias copas de más.

"Con la bendición de Dios y sra Magaly tv acuérdese cuando salió borracha a conducir su programa, eso si es falta de respeto a su público y todos los días en su programa critica y humilla a quien se le da la gana, antes de criticar a un personaje público primero mire la paja en su ojo y no al del ojo ajeno, todos cometemos errores", señaló.

Sin embargo, Tony Rosado volvió a referirse de Magaly Medina y las declaraciones que salieron de él donde afirma que si el hombre mata es porque la mujer no le hace caso.

"Sres de ATV y Programa Magaly la firme, sigan vendiendo humo, que quede bien en claro que no estoy y nunca estaría de acuerdo con el feminicidio como lo están diciendo, he cometido errores y me excedí en algunas cosas en el escenario y pido disculpas, pero que digan que en mis conciertos incentivo a mi publico a que agredan y maten a mujeres eso falso", señaló.

Tony Rosado también contó que tiene varios años de feliz matrimonio con su amada Susan.

"Gracias a Dios vivo del don que me dio, soy una persona feliz, 30 años de casado y mi familia, amigos y mi publico que me conocen saben como soy. ATV Y MAGALY LA FIRME dedíquense averiguar a todos esos que matan y que tienen denuncias de agresión y no voy a seguir su show en denunciar porque en sus programa dan a entender como que subo borracho o que me meto algo, sigan hablando lo que se les de la gana. Yo seguiré trabajando", finalizó.