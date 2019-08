Tony Rosado: cantante de "Los Shapis" le responde fuerte y claro por inapropiada conducta

Jaime Moreyra, presidente del Comité de Vigilancia de la Apdayc, se pronunció sobre Tony Rosado, quien está en el ojo de la tormenta acusado de incentivar los feminicidios a través de sus canciones.

“Habemos intérpretes o autores, en este caso muy populares, que no comulgamos con el uso que Tony Rosado hace con el micrófono en el escenario. Para nosotros, el escenario es un templo, y le debemos el respeto y la sana diversión. Si mandamos mensajes subliminales a la juventud, deben ser positivos y no negativos”, señaló al diario OJO.

Para Moreyra, la conducta del popular “Ruiseñor de la cumbia” es impropia y su verbo utilizado contra las mujeres, de muy mal gusto.

“No está justificado. Merece un llamado a la cordura y mesura, y que haga uso correcto ante los medios de comunicación. Se debe transmitir una sana diversión, sin excesos ni vulgaridades”, expresó Moreyra.

-¿La Apdayc se comunicará con él?, ¿le harán un llamado de atención? Ha dejado mal parado a los cantantes dando a entender que todos se comportan como él...

Nuestra institución le hace un llamado de atención. Nosotros velamos por las obras. De parte de la Apdayc, estamos en contra de ese tipo de actitudes, que no se pueden pasar por alto. ¿Si le haremos una amonestación? Le hacemos un llamado de atención. A él no lo está viendo una ni cuatro personas, sino muchas. No debe ser soez. Buena suerte y que le vaya bien.