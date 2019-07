​Tony Rosado confiesa las veces que le fue infiel a su esposa | VÍDEO

El programa Magaly TV la firme mostró un video sobre una entrevista que le hicieron al cantante de cumbia, Tony Rosado.

En este se ve al 'ruiseñor de la cumbia' hablando, sin ningún tapujo, sobre las veces que le fue infiel a su esposa Susan, con quien apareció de la mano en su último show donde ya no dijo lisura alguna.

Tony Rosado precisa que sí le fue infiel a su esposa pues "la carne es débil", pero aclara que, nunca la dejaría para irse con otra mujer.

El artista precisa que su esposa Susan sabe de sus infidelidades y que ella lo "comprende".

"Mi esposa me entiende, mi esposa me comprende, como se dice: "la carne es debil" como dicen, pero no tanto de quererme dejarla a ella e irme con otra mujer. Como todo hombre, tiene sus chapes, su tirada y su fuga, mi esposa me comprende, mi esposa sabe y en la vida la voy a abandonar por otra mujer", refirió.