Tony Rosado: Defensor del Pueblo pide que le inicien investigación por comentarios contra las mujeres

Luego de que el cantante Tony Rosado sea cuestionado por sus expresiones públicas sobre las mujeres y sus actitudes con las fans en sus conciertos en vivo, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha salido al frente y ha pedido al Ministerio Público iniciar una investigación el cantante.

Para el representante de la Defensoría, el intérprete de "Ya te olvidé" incita la violencia contra las mujeres. También recordó que la apología al feminicidio es delito, según el Artículo 316 del Código Penal.

"Expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a violencia contra las mujeres". La Fiscalía debe iniciar investigación de inmediato. Apología (Art. 316 del Código Penal) al feminicidio es delito y como sociedad no podemos permitirla", escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

El cantante de cumbia fue entrevistado por el programa Magaly TV La Firme, donde considera que sus canciones no incentivan la violencia contra la mujer. "Si el hombre la ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque tendrá odio o porque la mujer no le hace caso o no quiere estar con él, entonces la mata", dijo, causando indignación en las redes sociales.