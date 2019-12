¿Otro escándalo más? El cantante de cumbia, Tony Rosado, nuevamente estaría en el ‘ojo de la tormenta’, pero esta vez tras ser acusado por estafa por un empresario con el que habría pactado un supuesto concierto que realizaría en Argentina.

El cantante publicó en sus redes sociales que el concierto que daría en tierras gauchas era totalmente falso, ya que él no había llegado a ningún acuerdo con los productores del evento.

Foto: Instagram

Sin embargo, minutos después, el empresario identificado como Vitucho Cruz Campos, le respondió al cantante por esta acusación.

“Disculpe usted, pero por lo visto está acostumbrado a burlarse de la gente que lo sigue. Yo hice un trato contigo vía telefónica y tengo pruebas de que pediste un adelanto de 2000 mil dólares, asimismo me pediste boleto para ti y tu esposa, lo cual me hiciste cambiarlo tres veces por capricho. Yo voy a demostrar con pruebas lo que has hecho, por dejar mal a toda la comunidad peruana que creyó en tu palabra como artista”, escribió el empresario en Facebook.

Respuesta del empresario

Tras todo este alboroto en redes sociales, no podía faltar la picardía del exconductor de Latina, Rodrigo González, quien fue el intermediario entre la noticia y los usuarios de Instagram.

El popular ‘Peluchín’ se encargó de publicar las dos caras de la historia. Y esta vez tocó la versión del cumbiambero.

Respuesta de Tony Rosado