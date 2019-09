Tony Rosado está nuevamente en el ojo de la tormenta, ya que un exintegrante de su agrupación lo denunció por una presunta agresión física.

Se trata de Felipe Bracamonte, quien acudió a la comisaría la mañana del miércoles para realizar la denuncia. Según contó el músico al programa ‘Válgame Dios’, Tony Rosado le metió dos puñetazos en el rostro en pleno concierto.

Este joven trabajó con Tony Rosado desde marzo hasta agosto de este año, pero afirma que decidió renunciar por problemas de salud.

Tras poner fin a la relación laboral, Felipe Bracamonte afirma que se contactó con la orquesta para devolver los uniformes, pero que no recibió respuesta.

No obstante, se acercó al concierto de Tony Rosado el último fin de semana ya que quería reencontrarse con sus compañeros, pero nunca imaginó cómo reaccionaría el cantante.

“Llego al local con un amigo más (...) el señor Tony se percata de que estoy en el lugar y me llama ratero”, contó el joven músico.

Según Bracamonte, recibió amenazas de parte de Tony Rosado: “Comenzó a amenazarme diciendo ‘hoy día vas a ver lo que te va a pasar, hoy día me vas a conocer’”.

Al finalizar el concierto, Tony Rosado habría agredido brutalmente al músico: “Yo me acerco con todas mis cosas para conversar con él (...) el señor comenzó a insultarme, me pidió que le devuelva los uniformes. Yo le dije que no tenía ningún problema en devolverle los uniformes,que coordinemos el día y antes de terminar de explicarle, me cayeron los dos golpes”, explicó.