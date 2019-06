Tony Rosado humilla a animador en conciertos y él da esta insólita justificación │ VÍDEO

Tony Rosado ha sido duramente criticado por Magaly Medina luego de difundir una nota, donde se observa que el cantante agrede y humilla a sus trabajadores durante los conciertos.

"¿Entendieron lo que dijo? Ya le estoy enseñando, pero no aprende este burro de mie***. Yo siempre digo: 'el que nace burro, muere burro' (...) Tienes cerebro de piedra", comenta en vivo.

Incluso, el animador Yeison Aquino, quien ya no trabaja con el artista aseguró que no colaboraría nuevamente con él. "No tenía mucho trabajo (en ese momento), por el sueldo, por eso trabajé con él seis meses. No se le entendía al señor, a veces estaba con un humor bueno, a veces malo y como él era el jefe, la gente tenía que quedarse callada, ellos está por necesidad", comentó.

En otro momento, también se puede ver a Tony Rosado golpeando por la espalda a otro corista, y esta fue su insólita justificación.

"Le di un manazo porque me estaba haciendo mal el coro y él seguía insistiendo. Ya le había dicho un montón de veces que lo haga bien, por eso me dio cólera (...) Yo soy así, soy bromista, le tiro botellas en la cabeza sin agua. Hay gente mala que se fijan en tonterías para hacer daño, pero me hacen más famoso", sentenció el cantante de cumbia.