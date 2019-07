Tony Rosado insiste: "No entiendo por qué me han prohibido decir lisuras"│VIDEO

Tony Rosado volvió a causar polémica durante un concierto realizado el último domingo en la ciudad de Tacna. Pese a que el Ministerio Público le abrió una investigación preliminar por presunto delito de apología de violencia contra las mujeres.

¿Qué dijo Tony Rosado (esta vez)?

"No me hagas acordar de esa palabra que me han prohibido que diga. Yo sé que todo el mundo habla lisuras, no entiendo por qué me han prohibido a mí", gritó sobre el escenario mientras que su público le reclamaba que diga su popular frase, la que tantos problemas le ha traído ahora.

Otros de sus monólogos, hizo referencia a que perdonó una supuesta infidelidad. El video fue difundido en el programa "Mujeres al mando".

"Ella me mira y se pone a llorar y me dice Tony perdóname, por favor. Yo le digo, no te preocupes, te perdono y sabes por qué te perdono porque eres una digna mujer, por eso te perdono", dijo en tono de burla al público.

"¿Eres una mujer maltratada? pero por qué te enamoraste. Todos me echan la culpa o sea que por mi te enamoraste de él. La culpa es tuya. Si al final, si es infiel que se j*#a", agregó.