El ruiseñor de la cumbia, Tony Rosado, nuevamente está en el ojo de la tormenta y esta vez tras ofrecer un concierto en la ciudad del Cusco.

Tony Rosado nuevamente ha mentado la madre y esta vez no fue a sus fanáticas sino al propio presidente Martín Vizcarra.

El cantante de cumbia asegura que todo el problema mediático en el que se vio envuelto con Magaly Medina solo corresponde a que lo usan para tapar el caso de Tía María en Arequipa.

“Mañana van a salir en un programa de televisión a denunciarme porque ofendo a las mujeres, qué ignorantes que son, todo para que piensen en mí y se olviden de Tía María (...) por eso nomás lo hacen, me j... a mí para que la gente se olvide que están matando a los mineros, esos c... rateros de m... porque yo tengo cojones no como el presidente c... que ni huevos tiene, que me denuncie c... yo sé que el Perú me va a sacar de la cárcel”, dijo el cantante.