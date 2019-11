Tony Rosado se presentó en “Las Caras de Atahualpa”, en el Callao, y dedicó varios mensajes a Magaly Medina por su 22 aniversario.

Las cámaras de “Magaly TV la firme” registraron todos los movimientos del “ruiseñor de la cumbia”, quien felicitó a Magaly Medina por sus 22 años en la televisión y hasta le envió un mensaje.

“22 años Magaly la firme, cómo te quiero c**** m****. Magaly la firme, el billete no es la felicidad, esta es la felicidad”, dijo Tony Rosado.

Pero eso no fue todo, ya que el cantante le dedicó su conocido tema “Ya te olvidé” e incluso lanzó su célebre frase “distinguida dama”.

“Magaly la firme, yo le canto a todo el mundo. Yo sé que están esperando esta canción: distinguida dama, ya te olvidé c**** m****”, expresó el “ruiseñor de la cumbia” en su concierto.

Contundente respuesta

Lejos de molestarse, Magaly Medina aseguró que Tony Rosado le da risa: “Cómo me haces reír, ya no me puedo molestar, ya me das risa. Esto es la felicidad dice, esto también es la felicidad, no sabes lo que a mí me gusta hacer este programa”.

Asimismo, la periodista explicó que la gente tiene derecho a ver al cantante. “Es Tony Rosado, si la gente lo acepta así allá ellos porque yo realmente no le tengo que estar diciendo a las personas lo que van a ver o no van a ver. Si hay público que lo sigue, es su problema, yo no iría a su concierto a escuchar lisuras, pero si hay gente que va y lo hace, también lo respeto”, señaló.

“Por lo menos ahora lo hemos obligado a que diga distinguida dama", dijo entre risas.