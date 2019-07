Tony Rosado se defiende tras investigación preliminar: "¿Tanta envidia me tienen?"

Tony Rosado utilizó su cuenta de Facebook para explicar los vídeos que se presentaron en el programa 'Magaly Tv, la firme', donde se observa una actitud reprochable en los escenarios, no solo con sus músicos sino también cuando interactúa con las mujeres durante sus conciertos y cómo se refiere a ellas.

Según comentó en redes, el cantante acepta que se excedió con el animador luego de llamarlo "burro" y golpearlo durante sus conciertos, ya que este no aprendía lo que el cumbiambero le enseñaba. Es por eso que se exaltó y reaccionó de esa manera.

Por otro lado, Tony Rosado aseguró que no incentiva a su público a matar a las mujeres porque él vive con cuatro mujeres: su esposa, sus dos hijas y su nieta. Así que negó haber agredido a la mujeres en sus shows.

Finalmente, el intérprete de 'Ya te olvidé' se defendió resaltando que le tienen envidia. Además de indicar que ya no 'insultará a la mujer' durante sus presentaciones.

"No voy a insultar a la mujer, no voy a decir nada, voy a presentar mis canciones así nada más porque todo lo editan, todo lo ponen en contra de uno. ¿Tanta cólera me tienen?, ¿tanta envidia me tienen? Este don que Dios me ha dado no me lo va a quitar nadie. Yo ya hablé con él y le dije 'castiga a la persona que me está haciendo daño'", sentenció Tony Rosado.