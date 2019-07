Tony Rosado tras acudir al Ministerio Público: "Mi esposa me dijo que pida perdón"│VIDEO

El cantante de cumbia conocido como Tony Rosado acudió esta tarde a la sede de la Fiscalía en compañía de su abogado. Como se recuerda, el Ministerio Público le abrió una investigación preliminar de 60 días por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres.

"¿Ustedes han visto que maltrato a las mujeres? Claro que sí (seré mesurado) porque me ha causado tanto problema esto de hacer una broma. No es una apología. Mis canciones no dicen nada de eso (apología de violencia). Si reconozco que es un exceso", sostuvo.

Sobre sus declaraciones difundidas en el programa de Magaly TV La Firme, en donde dijo que "el hombre mata porque tendrá odio o porque la mujer no le hace caso o no quiere estar con él, entonces la mata", aseguró que fueron editadas.

"Eso ha sido editado. La pregunta que me hicieron fue otra. Claro que me arrepiento. Yo en mi casa tengo cuatro mujeres, mi esposa, mis dos hijas y mi nieta", añadió.

Finalmente, pidió perdón a las mujeres y dijo que ya no volverá a cometer excesos. "Yo en mis canciones hablo del amor hacia la mujer (...) Mi esposa me dijo que pida perdón. Sí, me disculpo. La mujer es lo más lindo y hermoso de este mundo porque yo he nacido de una mujer", comentó.