El percusionista, compositor, arreglista, líder de banda y productor Tonny Succar comunicó a través de sus cuentas de redes sociales que se contagió del Coronavirus. Sin embargo, informó a todos sus fans que pese a que guarda cuarentena en casa se encuentra bien siguiendo al pie de la letra las indicaciones del médico.

“Bueno, después de 2 exámenes que me salieron “negativos”, ya este último examen confirma que estoy positivo con el #covid_19 . Hice este video (completo en mi canal de YouTube) para compartir mi experiencia, todo bajo control. Me siento mucho mejor ya, intentando mantener positivo, buena energía, comer bien, y siguiendo las instrucciones del doctor. Y mis amores @laurensuccar y Luna (no me mandaron la la calle es #jk)”, escribió Succar.

Del mismo modo, el también compositor recomendó a todos los peruanos a no bajar la guardia ante el virus. “Cuídense mucho mi gente, los quiero. Les deseo mucha salud y felicidad que es lo más importante de esta vida ¡Dios los bendiga!”, sostuvo.