​Tony Succar presenta su disco donde hizo cantar a GianMarco tema de Michael Jackson | VIDEO

Tony Succar llega a la tierra que dejó a los dos años con la alegría del reencuentro. Percusionista, productor, arreglista y compositor peruano radicado en Miami trae bajo el brazo su disco “Más de mí”, el segundo tras “Unity”, en el que hizo un homenaje musical a Michael Jackson llevando sus canciones a ritmos latinos.

“Hacer algo bueno es positivo, pero cuando tienes que superarlo, te vuelves loco, dices ‘¿cómo voy a superar la música de Jackson, que resultó un producto increíble?’. A raíz del suceso firmé con Universal, hice un especial de televisión, trabajé con muchas figuras”, nos dice Succar.

El percusionista perdió el miedo al nuevo disco, a la crítica, a componer, todo lo que no suma para seguir avanzando. Fue así que apareció “Más de mí”, 12 temas inéditos, siete de ellos compuestos junto al gran José Luis Piloto y una nominación al Grammy Latino para el tema “Me enamoro más de ti”. ¿Qué más se puede pedir?

“Siento que logramos algo interesante con este disco. Mucha gente está hablando muy bien, les encanta el concepto, la calidad musical de la grabación, todo está al mismo nivel o mejor para mí que el disco ‘Unity’. Hay una necesidad en la música tropical para no hacer solo productos de calidad, sino innovadores”, comenta.

Succar hace una pausa, retrocede el tiempo. Recuerda su encuentro con Christian Yaipén y Gianmarco para grabar una versión especial de “El ritmo de mi corazón”. “Gianmarco me escribió y me dijo: ‘Tony, admiro tu trabajo, ¿por qué no hacemos una canción con el Grupo 5 para unir fuerzas? Tengo un tema que le hice al Grupo 5 y quiero rehacerla con toques modernos y tu onda de salsa’. Para mí fue un placer, la grabamos en mi estudio en Miami, luego fuimos a Chiclayo a grabar el video”.

Y mientras estaban grabando le propusiste algo a Gianmarco... Le dije: ‘Estoy haciendo mi disco, me gustaría hacerte escuchar una canción’, y era la balada ‘She’s out of my life’ de Michael Jackson. Lo escuchó y me dijo ‘está impresionante’. La adaptación al español la hizo Jorge Luis Piloto y Gianmarco la grabó en mi disco. Qué más regalo que ese.