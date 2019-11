El percusionista y compositor nacional, Tony Succar, retornó a nuestro país tras haber recibido dos Latin Grammy a ‘Mejor Álbum de Salsa’ y ‘Productor del Año’.

Sin embargo, un peculiar comentario sobre la intérprete salsera de “Y le dije no”, Yahaira Plasencia, llamó la atención de los fanáticos.

“Soy amigo de Daniela Darcourt y Josimar, me parecen fantásticos. Aunque mi favorito se llama César Vega. ¡Ese muchacho tiene un swing!. En cuanto a Yahaira Plasencia, soy muy transparente y la verdad es que no me llama mucho la atención. No lo critico, pero yo vengo de otro tipo de escuela. Pero al final está haciendo música y eso es lo bueno”, declaró Tony Succar a La República.

Asimismo, señaló que ve “mucho de lo mismo” y que algunas producciones carecen de originalidad y creatividad.

“Que jóvenes estén haciendo salsa en Perú es un fenómeno increíble. Pero lo que me parece es que las producciones peruanas se parecen mucho, no veo mucha originalidad, pero bueno, eso también es parte del proceso de descubrir”, expresó el artista.