La película Transformers: ‘The Rise of The Beasts’ que se está rodando en la capital imperial del Cusco, no solo causó revuelo con su llegada, sino que ahora han decidido hacer una exposición de los autos que son parte del rodaje de la cinta.

Así se dio a conocer esta mañana, cuando los organizadores del evento salieron a las calles de Cusco con algunos de los autos que estarán en la exposición para regalar a los transeúntes pases con el fin de que puedan disfrutar de la exposición. Los cusqueños se emocionaron y sacaron sus celulares para tomar fotografías a los autos y recibir las entradas para el evento.

“Primer a expo Transformers, Cusco 2021. Los esperamos a partir del viernes 08 de octubre en el Colegio privado Razuri”, se lee en volante que reparten en las calles.

Transformers 7

Como se recuerda la producción de Transformers 7 llegó la primera semana de setiembre a la ciudad del Cusco para coordinar las grabaciones en la ciudadela de Machu Picchu. El jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, José Bastante, fue muy estricto con respecto a las grabaciones para salvaguardar la séptima maravilla del mundo.

Se conoce que tiene permiso para grabar tramos de la carretera Piri–Abra Málaga; así como la vía de los sectores Montaña 28B Abra Málaga–Ruta Cusco–Quillabamba; y Piri–Alfamayo. La autorización para el uso de dichas vías por parte de la producción hollywoodense tiene vigencia del 18 de octubre al 12 de noviembre.

Primera expo Transformers, Cusco 2021. (Foto: Sandi Narciso)

