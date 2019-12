Tilsa Lozano está en el ojo de la tormenta tras ser acusada de “meterse” entre Olinda Castañeda y su expareja, Jackson Mora. Al respecto, Rodrigo González se comunicó con la exconejita y ella le dio una contundente respuesta.

A través de Instagram, Rodrigo González contó que le dijo a Tilsa Lozano que “había quedado muy mal” con las declaraciones de Olinda Castañeda en “El valor de la verdad”.

“No (quiero declarar) amor, gracias, todo lo estoy viendo por la vía legal”, le respondió Tilsa Lozano a “Peluchín”. “Ya hace un mes inicié una demanda por difamación y esto solo aumenta mis argumentos”, agregó.

Rodrigo González no se quedó callado y le dijo que no entendía por qué estaba demandado a Olinda Castañeda: “Pero si es verdad que estás con su ex, de qué argumentos hablas”.

“Rodri, todo se verá por la vía legal, la demanda”, insistió Tilsa Lozano.

Rodrigo González no dudó en reclamar a Tilsa Lozano que ella “sabía" de la relación entre Olinda y Jackson Mora. ”Tú hace mucho juegas con eso y ella tiene pruebas que a ella la tomaban por tonta, o sea que sabías, y es la parte de difamación que no entiendo".

Tilsa Lozano solo contestó con un: “Lo cual implica que hay cosas que no se ajustan a la realidad”.