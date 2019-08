Tula Rodríguez envió un fuerte mensaje a Sheyla Rojas luego que la conductora no se presentó a realizar el baile en grupo en “Divas” de “Esto es guerra”.

En declaraciones para el programa que conduce la rubia, Tula Rodríguez aseguró que desea lo mejor para Sheyla Rojas, pero que no le gustó lo que hizo.

“Voy a respetar lo que dice el jurado, y si ellos creen que nosotros hemos estado más bajo que ellas, ok. Pero me molesta que esta energía, esta onda, esta estructura que teníamos se haya visto afectada, porque tenemos dos golpes: el coach y la salida de una de las chicas. Yo de verdad deseo de todo corazón que le vaya súper bien a Sheyla, que sea una mujer exitosa, que sea feliz, pero uno no puede ir caminando afectando a los demás”, manifestó Tula Rodríguez.

Por su parte, Sheyla Rojas respondió de esta manera a Tula Rodríguez: “Yo las entiendo, no necesito escuchar o ver las imágenes, yo entiendo su frustración”.

Asimismo, la conductora de “Estás en todas” pidió disculpas por lo ocurrido. “Tengo que hacer un mea culpa y reconocer porque no me hace ni más ni menos, pero tenía otras cosas pautadas o planeadas (...) No estaba con las mismas ganas de las chicas de querer ganar, de querer darlo todo porque no es mi fuerte".