El creativo regalo de la hija de Tula Rodríguez por el "Día de la madre" (VÍDEO)

Esta mañana, Tula Rodríguez reapareció en las historias de su cuenta de Instagram luego de ser criticada fuertemente por la batalla legal contra los hijos de su esposo Javier Carmona, quien se encuentra en una casa de reposo.

La conductora de TV sostuvo que la vida continúa y es por eso que, mostró el creativo regalo que le dio a escoger su pequeña, por el Día de la madre, con tal de verla feliz.

"Mi Vale me dio un cupón y tengo estas opciones: 'Puede limpiar la casa, hablar todo el tiempo con los abuelos y cuidarlos, me puede hacer el desayuno, limpiarme el cuarto, tarde de puros abrazos, no hacer bulla una hora, diciéndome sí a todo'", eran algunas de las alternativas que podía escoger Tula Rodríguez.

Pero eso no queda ahí, ya que el momento más emotivo llegó cuando en las opciones decía la frase: "Te amo mucho, no sé qué más hacer para que seas feliz".

