¡No se calló nada! Tula Rodríguez decidió pronunciarse sobre el escándalo que se ha desatado tras la detención de Sofía Franco por haber agredido físicamente a su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra, la madrugada del último jueves.

“Cuál será la verdad, solo ellos lo saben, pero si estamos hablando de un tema psicológico, considero que debería ser de las dos partes. Cuando hay un fracaso matrimonial no solamente es de un lado de la balanza, es porque los dos han tenido que llegar a ese punto. Por el bien del menor, ojalá puedan llegar a un buen punto con ayuda profesional, porque sino esto es incontrolable”, comenzó diciendo la conductora.

Sin embargo, lo que más indignó a Tula fue el hecho que se haya difundido el video del preciso momento cuando la policía interviene de manera radical a Sofía Franco en el piso de su vivienda.

“A mi lo que me parece es que es terrible que se hayan filtrado estos videos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo grabó? ¿Por qué lo hicieron? Si tú quieres ayudar de alguna manera, no lo difundes. No nos ponemos a pensar que de repente puedes dañar a tus hijos con eso. Si yo hubiera tenido un problema con mi esposo, jamás lo hubiera publicado porque sé que mi hija hubiera sufrido”, expresó Rodríguez.

“Considero que quien tiene que dar la cara es el hombre de la familia, la cabeza del hogar, señores, el hombre es hombre en todo momento”, agregó.

Tula Rodríguez y Ricardo Rondón se pronuncian sobre detención de Sofía Franco - Ojo

