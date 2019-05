Tula Rodríguez y su mensaje luego de conocerse la batalla legal con los hijos mayores de Javier Carmona

La conductora Tula Rodríguez se encuentra enfrentada en un proceso legal con los hijos de su esposo Javier Carmona, Emilio y Lucas. La también actriz inició con el proceso de interdicción, por el cual le solicita al Poder Judicial, a través de un juzgado de familia, declarar al empresario “incapaz absoluto”, para poder administrar sus bienes y cuentas bancarias.

La periodista Magaly Medina reveló este hecho. Además, informó que los primogénitos de Carmona iniciaron un contraataque por la vía legal. Según Lucas, la exbailarina solo visita entre 20 y 30 minutos a su esposo.

Estos comentarios han sido negados por Rodríguez en un documento. Además, la artista revela que los hijos de Carmona ingresaron a su propiedad sin permiso. “Rechazo esa afirmación y se debe a que quizás desea él ser el administrador”, leyó Medina en el documento sobre la conductora de “En boca de todos”.

Publicó mensaje

Luego de hacerse público el enfrentamiento legal, Tula Rodríguez dejó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que coloca: "Cuando Dios te respalda, no hay nadie que sea más grande que tú, con Dios de tu lado puedes vencer todos los obstáculos y barreras que no te dejar avanzar, así que no desmayes, Dios no te soltará ni te dejará, camina confiando en él y triunfarás, nunca dudes de su amor por ti", se lee en el post.

En otra historia de Instagram, la conductora resalta que está siendo engreída por su hija. Además, hace algunos días, escribió: "Tu eres mi mejor trabajo hija mía!!! Puedes estar segura que tus papitos te amamos con todo nuestro ser. Eres una preciosa joya que Dios nos regaló para proteger, cuidar, guiar".

