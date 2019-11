Gisela Valcárcel habría decidido renunciar a América TV luego del escándalo a raíz de la Teletón 2019, en la que supuestamente vetó a Tula Rodríguez, según ha revelado Mónica Cabrejos.

En el programa “Válgame”, la amiga de Tula Rodríguez reveló que la ‘señito’ está tan incómoda con lo ocurrido que ha decidido no continuar en el canal el año que viene. De esta forma, se llevaría todos los programas de GV Producciones a otro canal.

“Gisela Valcárcel sería quien habría decidido dar un paso al costado para el 2020, no solamente por el escándalo de la Teletón y de Tula”, contó Mónica Cabrejos.

Según la amiga de la ‘Peludita’, la incomodidad se demostró cuando Gisela Valcárcel decidió llamar a Magaly Medina para aclarar este escándalo.

“¿No es sospechoso, no sería algo que demuestra fehacientemente la incomodidad de Gisela en el canal de Pachacamac? ¿No es extrañísimo que llame a un programa de otro canal cuando siempre ha sido el programa de la mañana, de su mismo canal, el lugar donde todos descargan? ¿No es raro que levante el teléfono y hable?”, preguntó.

“Lo de la Teletón habría sido la gota que derramó el vaso y sería Gisela quien está muy incómoda y se llevaría sus producciones a otro canal”, agregó Mónica Cabrejos.

De acuerdo a la conductora, la decisión de Gisela Valcárcel no sería únicamente por Tula Rodríguez sino también por los problemas con la productora ProTV: “Estaría ya la renuncia ahí de ‘yo no quiero más porque me siento muy incómoda con lo que está pasando y va más allá de Tula’”.

Mónica Cabrejos sobre Gisela Valcárcel