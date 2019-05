Tula Rodríguez: "Yo solo estoy pidiendo la administración, no es para mi bolsillo" (VÍDEO)

Tula Rodríguez decidió, finalmente, pronunciarse por primera vez en su programa 'En boca de todos' sobre la 'pelea' con los hijos de su esposo Javier Carmona.

La conductora de televisión explicó qué es lo único que está pidiendo, asegurando que no es para ella, ya que está asumiendo los gastos de su familia al 100%, y todo lo que desea es por el bien del exgerente de Latina.

"Estoy solo pidiendo la administración, administración para velar absolutamente todo, pero no para mi bolsillo, no es para mí, es para mi compañero de vida. Pido por favor que paremos ya. Todos estamos sufriendo, pero hay alguien que es más vulnerable, nuestra princesa, la niña de mis ojos, no voy a permitir que nadie haga sufrir a mi hija", comentó.

"Nadie tiene que poner en duda la entrega para con mi esposo. Cuando le pasa esto a mi esposo, quedaron deudas pendientes que yo tuve que asumir como esposa (...) Yo asumo el 100% de los gastos de mi familia", agregó.

HAY MÁS...