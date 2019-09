El exfutbolista Roberto Martínez retó a Tula Rodríguez a realizar un baile en el programa ‘En boca de todos’, pero causó polémica cuando pidió que la conductora se tiña el cabello de rubio en caso de perder.

“Vamos a hacer una apuesta Tula, el que pierde se pinta el pelo rubio. ¿Qué te parece?”, preguntó el exesposo de Gisela Valcárcel durante un enlace desde Chiclayo.

Tula Rodríguez quedó en “shock” ante la propuesta de Roberto Martínez y rápidamente indicó que años atrás se oscureció el cabello porque a su esposo, Javier Carmona, no le gustaban los tonos tinturados.

“Roberto, lo que pasa es que tengo que contarte algo, desde el día que salí embarazada, estamos hablando hace más de 11 años, yo me oscurecí el cabello porque a mi esposo le encantaba el color así, por ende nunca me lo he tinturado. Hasta canas tengo, mi cabello es natural”, señaló Tula Rodríguez, generando el asombro en el set.

No obstante, segundos después aceptó colocarse una peluca rubia, aunque admitió que el reto la había “muda”. “A mí la verdad ponerme rubia, pelirroja o lo que fuera (...) si tú me ganas, yo estaré rubia”, expresó.

Como se recuerda, Javier Carmona comenzó una relación con Tula Rodríguez poco tiempo después de separarse de Gisela Valcárcel.