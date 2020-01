​Tula Rodríguez le advierte a Carmona: ¿Qué le haría si le pone los 'cachos'?

Pese a los rumores que en un momento se tejió en su relación con Javier Carmona, de una supuesta infidelidad del ejecutivo, Tula Rodríguez confía en su esposo, pues "todo está bien. Ahora trabaja en Perú". Así lo confesó, tras comentar sobre el engaño de Mario Hart a Leslie Shaw con Olinda Castañeda.

Consultada si ella perdonaría un engaño de su pareja, Tula Rodríguez dijo que "siempre se ha hablado (de la infidelidad), pero nunca ha habido nada. Yo quiero dormir tranquila. Él lo sabe, es lo único que le pido, sino le cae (risas). Respecto a qué opina de la situación del guerrero, dijo que "es una pena. ¿Cómo lo califico? Desleal. Un hombre que falla o una mujer así es malo. Cualquier persona que falla lo es, pero somos humanos, cometemos errores, yo lo entiendo. Me imagino que él se debe sentir mal, fue una mala decisión que lo hizo perder", indicó.

De otro lado, la "Peludita" contó que está presta a trabajar en el teatro con la obra "Qué me pongo". "Estoy por estrenar, es un montaje hermoso. Soy feliz. Voy a trabajar con Mayra Couto, Magdyel Ugaz. No me puedo quejar, me está yendo bien. Bendito sea Dios, trabajando tranquila", indicó Tula Rodríguez tras animar el 11 aniversario de la cantante folclórica Fresialinda que se realizó en el Complejo Santa Rosa en Santa Anita.

¿Marcas tu regreso? "Si, pues era algo que ya no estaba haciendo mucho, pero siempre de vez en cuando y en este caso con el tema de Fresia por el cariño, el respeto y empecé haciendo folklore con ella hace varios años, ella es una luz que me acompaña y bueno por ser una noche tan importante yo estoy feliz", comentó Tula Rodríguez.

SOBRE VIDEO DE DORITA Se solidariza. Tula Rodríguez se pronunció y habló de la filtración del video íntimo de Dorita Orbegoso en el que todo indica que aparece con su expareja el exjugador de fútbol Marco 'Chemo' Ruíz. Para la actriz es algo inaceptable que suban a la red material íntimo y vulneren la privacidad de una persona. "Me solidarizo con ella y cualquier mujer", dijo.

"Lo único que te puedo decir es que me parece tan asqueroso y denigrante que un ser humano puede subir a la red algo tan íntimo, mi unica recomendación es que no se filmen...¿para que? Lo que hagan de a dos, una pareja de esposo tiene que quedar ahí porque la verdad el riesgo es muy alto", dijo Tula Rodríguez, quien fue pareja de 'Chiquito' Flores, uno de los mejores amigos de 'Chemo' Ruíz, ex de Dorita Orbegoso.

