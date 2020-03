La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, le prestó a Tula Rodríguez un zapato que tiene y que es el mismo que también posee la cantante mexicana, Thalía.

Pero antes, Rebeca Escribens describió el pie de su amiga Tula Rodríguez como el de un tamal.

“Yo te puedo prestar los zapatos para que lo luzca, pero Tula tiene pies de hermanastra. Calza 36, pero ¿De ancho? 50 metros. Tiene pie de tamalcito mi amiga, pero igual te quiero amiga, por eso te lo voy a prestar”, dijo Rebeca Escribens frente a cámaras.

Rebeca Escribens dice que Tula Rodríguez tiene pies de "tamales" -diario ojo

Sin embargo, esto no pasó desapercibido y Tula Rodríguez salió a responderle.

“¿Cómo va decir que mi pie es un tamal? Espero que enfoquen el pie de Rebeca. Es una pie fino, es un pie elegante y eso que no me he hecho pedicure y huele a flores”, dijo la conductora de “En Boca de Todos”.

Como se recuerda, hace unos días Rebeca Escribens se lució con estos zapatos, al revelar que tiene los mismo que Thalía.

