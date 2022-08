Tula Rodríguez le responde así a "choleada" de Julieta Rodríguez

Tula Rodríguez opinó sobre los comentarios de Julieta Rodríguez en contra de los peruanos llamándolos “cholos de m...”. La actriz dijo que los “cholos están de moda” y que a su papá le da vergüenza que la argentina lleve su mismo apellido. “Los cholos estamos de moda y deberíamos de sentirnos orgullosos porque es nuestra identidad y nuestra raza. Por mis venas corre sangre chola, serrana y selvática. ¡Que viva el Perú! No importa lo que se hable o lo que se diga de nosotros. Tenemos que tener la personalidad suficiente para amarnos y querernos, y no preocuparnos por cositas que vengan de gente que no tiene nada de importancia”, señaló.

“Yo tengo un Rodríguez legítimo que es mi papá y te aseguro que no le da vergüenza llevar un apellido como ese. Yo respeto a todos los argentinos, todos la merecemos, es una lástima que uno gane dinero con gente que desprecia, que tenga que comer despreciando el lugar dónde está. Hay que tener un poco de respeto y cuidado. Agradece el lugar dónde te dan posada y amigos”, añadió.

"Que la boten”. La exvedette aseguró que es una “lástima, pero no creo que le vayan a dar trabajo. Nuestras autoridades deben de tomar cartas en el asunto. ¿Si se debería ir del país? Estoy segura de que debería hacerlo. Si hacemos una encuesta nadie la quiere. No creo que deba quedarse, dudo que la gente quiera que se quede. Se debería ir ya”, sostuvo tras asistir al avant premiere de la cinta “Sing: Ven y canta”, que se estrena en los cines el 22 de diciembre.

Respecto a si cree que se debería realizar una marcha para lograr que boten del Perú a la argentina, respondió: “No es por ella, es para que todo el mundo escuche que los peruanos no vamos a permitir a nadie que nos minimice. Yo creo que no debería de sentirse tan importante. Creo que Migraciones debe tomar cartas en el asunto, los extranjeros deberían de tener una línea de conducta. Deberíamos de tener la seriedad para respetarnos como peruanos y nadie puede venir aquí a minimizarnos e insultarnos de una manera tan espantosa. Chola soy y no me compadezcan”.

Janet Barboza no perdona a Julieta Rodríguez y dice esto tras sus disculpas en TV

Julieta Rodríguez llora y pide disculpas tras audio donde 'cholea' a peruanos (VIDEO)

Julieta Rodríguez: 'Chola Chabuca' hace caso a peruanos y no emitirá entrevista

Julieta Rodríguez fue denunciada por 'cholear' a los peruanos en audio

¿Julieta Rodríguez agarró maletas y se fue del Perú? Esta foto lo confirma

Julieta Rodríguez: aparece esta foto y peruanos le piden esto a la 'Chola Chabuca'

HAY MÁS...