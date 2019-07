Tula Rodríguez cumple 42 años, pero llora al recordar a Javier Carmona | VIDEO

La conductora de televisión, Tula Rodríguez, está de cumpleaños y en el programa "En Boca de Todos", no pudo contener las lágrimas al recordar a su esposo, el gerente de televisión, Javier Carmona, quien se encuentro delicado de salud.

Tula Rodríguez lloró al decir que le hubiera gustado celebrar junto a Javier Carmona. "Me hubiera gustado amanecer diferente, con mi esposo e hija. Es un día para celebrar pero mi corazón está partido. Sé que tengo que continuar y así es la vida, no es fácil".

Sin embargo, Tula Rodríguez reconoció la ayuda de su familia, en especial de sus padres y hermanas. "Este año todo ha cambiado, pero si no tuviera la ayuda de mis papás y de mis hermana todo sería más difícil (...) No lloren, no se pongan tristes hermanas, gracias por estar conmigo".

Tula Rodríguez cumple 42 años de edad, sin embargo, viene pasando un difícil momento, pues su esposo Javier Carmona está en una casa de reposo tras sufrir un aneurisma.