Hijo de Javier Carmona publica mensaje tras hacerse público el enfrentamiento legal con Tula Rodríguez

Tadeo Carmona, hijo del exgerente Javier Carmona, ha utilizado su página de Instagram para compartir un mensaje tras hacerse público el enfrentamiento legal que le ha declarado a Tula Rodríguez, la esposa de su padre.

(FOTO) La familia en pleno cuando todo era felicidad

Recordemos que fue la conductora de TV Tula Rodríguez quien ha iniciado el "proceso de interdicción" con el que se solicita declarar a Javier Carmona como “incapaz absoluto”, de esta manera ella podría administrar sus bienes y cuentas bancarias.

(FOTO) Javier Carmona tuvo su tercer hijo con Tula Rodríguez

Luego de darse a conocer la batalla legal, Tadeo Carmona utilizó Instagram para compartir el siguiente mensaje: "En la vida a veces pasa lo que no esperas y esperas lo que no pasa, ¡prepárate!", se lee.

Y tras esto continuó: "Encontrar tu camino no es fácil y si todavía no la tienes clara no pasa nada, todavía tienes tiempo, ¡solo fracasas cuando dejas de intentar!", escribió.

(FOTO) La publicación fue bien recibida por los seguidores del joven fotógrafo y cinematógrafo

HAY MÁS...