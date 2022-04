La conductora Tula Rodríguez sorprendió a sus seguidores al revelar cómo organiza su casa ahora que los precios de algunas verduras se han elevado.

A través de Instagram Stories, este sábado 2 de abril, Tula Rodríguez compartió con los usuarios la organización de su nevera para que no se malogre nada y evitar el desperdicio: “Soy una mamá que trabaja y como ustedes saben son cabeza de familia”.

“Intento guardar en la nevera algunos productos para evitar que se me malogre y que se haga más fácil a la hora de cocinar y no estar picando, y ahora que todo subió y algunos productos no hay, esto es lo que hay”, explicó.

”Lo que yo estoy haciendo para poder asegurarme ahora que lamentablemente hay desabastecimiento y todo está caro”, dijo Tula Rodríguez.

La presentadora contó que trata de administrar todas sus compras porque ella también cocina para sus mascotas: “Gracias por la ayuda, yo les voy a ir mostrando porque les cuento que yo hasta les cocino a mis perros (...) zanahoria ya no les voy a dar porque ni hay y está carísimo”.

Asimismo, Tula Rodríguez contó que su padre, ‘don Tulo’, y su hija Valentina la ayudan a organizar: “Todos somos un equipo (...) todos ayudamos”.

