Tula Rodríguez preocupó a sus seguidores al mostrar una imperfección que le salió en el rostro recientemente, y que ella confundió con una ‘granito’. En las imágenes que ella compartió en Instagram, se la puede ver con la cara hinchada y enrojecida en el lado izquierdo.

“Me salió como una granito y no le hice mucho caso. Me lo toqué muy poco... miren cómo está. ¡Esta como una pelota! Ya llamé al doctor, porque me late y me duele. Parece una celulitis", dijo Tula preocupada,

Tras la respectiva visita del médico en su domicilio, la conductora de “En Boca de Todos” indicó que dicho forúnculo habría sido ocasionado por el estrés.

“Tenemos que tener cuidado con el estrés, a veces algo pequeño se puede complicar”, comentó.

Tula Rodriguez muestra lo que le provoca el estrés | OJO

