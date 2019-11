Gisela Valcárcel ha negado reiteradamente haber vetado a Tula Rodríguez de la Teletón 2019, ocasionando toda la salida de la productora ProTV del evento, pero la conductora de “En boca de todos” ha decidido permanecer en silencio.

Pese a que no se ha pronunciado, su amiga Mónica Cabrejos no dudó en defenderla y revelar varios episodios que confirmarían que la ‘señito’ no quiere a Tula Rodríguez en su vida.

Sin embargo, la 'Peludita’ compartió un misterioso mensaje en sus redes sociales, donde aseguró estar enfocada en el cumpleaños de su hija y no en “el resto” de cosas.

“A pocos días del cumple de mi Vale. Ella, mi mejor regalo y mi prioridad por sobre todas las cosas. Porque pasar tiempo con ella es la parte más divertida y bonita de mi día, y de mi vida. El resto, alas y buen viento. #DiosEsBueno #MamaHija #love”, escribió Tula Rodríguez en Instagram.

Pero eso no fue todo, ya que Tula Rodríguez compartió otra imagen donde señala que “Dios la ayudará” a enfrentar los “planes” armados en su contra.

“Hoy es un día de victorias, Dios va a derrumbar todos los planes que hayan armado en tu contra, Dios quitó del camino todo aquello que te impedía alcanzar lo que anhelas, así que avanza y conquista lo que es tuyo; ten paz, ten fe, todo lo que viene para ti es bueno”, se lee en la imagen publicada por Tula Rodríguez en sus historias de Instagram.

