Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para agradecerle a todos sus seguidores por los mensajes de apoyo, tras la triste partida de su madre, quien falleció víctima del COVID-19.

“¿Cómo estamos? Nuevamente por las redes sociales después de estar una semana desconectada. Paso por aquí para agradecerte por todo el cariño bonito que me tienes, mensajes, oraciones. Gracias de verdad”, comenzó diciendo la conductora de ‘En boca de todos’.

Asimismo, la exvedette comentó que ella seguirá cumpliendo sus sueños, tal como lo anhelada Doña Clarita. “Ahora no me queda otra que honrar lo que mi mamá dijo que haga que era seguir luchándola con todos y a continuar. Gracias por todas las cosas bonitas que me deseas. Estoy en casa, voy a retornar un poquito con las redes luego el programa”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR