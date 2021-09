Luego de la pequeña celebración de Baby Shower que tuvieron la joven pareja Ivana Yturbe y Beto da Silva, a la que fueron invitados personajes del medio como Brunella Horna, Natalie Vertiz y Flavia Laos. Las conductoras de “En Boca de todos”, hicieron saber su incomodidad al no ser invitadas.

La producción de “En Boca de Todos” realizó un segundo Baby Shower en vivo a Ivana Yturbe, donde los excompañeros de la modelo, enviaron saludos y regalos para su bebé. Pero Tula Rodriguez se mostró incómoda por no haber sido invitada al Baby Shower oficial: “Yo pensé que no me había llegado la invitación, porque yo me había internado en la clínica con mi hija”, dijo Tula.

Yvana señaló que no envió la invitación debido a que era a la misma hora del programa y muy probablemente no estarían, a ello Tula le recordó a la exguerrera que algunos de los invitados como Valeria Piazza, estuvieron de forma online y que a ella no le llegó ni el link, a lo que la pareja sentimental de Beto Da Silva contestó: “Si les daba el link, lo iban a transmitir en el programa en Boca de Todos”.

Maju Mantilla intentó poner paños fríos a la situación con una broma: “No la pongan en compromiso a Yvana, si no nos quiso invitar”, luego de la broma, la exmiss mundo le indicó a Ivana Yturbe que no tenía por qué excusarse ni pedir disculpas porque se entiende que es una reunión privada, íntima y por temas de protocolos de bioseguridad se entendía que no las hayan invitado.

