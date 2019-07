Tula Rodríguez responde a quienes le criticaron por bailar como vedette pese a su edad │VIDEO

La conductora de En boda de todos, Tula Rodríguez, sorprendió a todos cuando hace unos días reapareció bailando en lentejuelas, tal como lo hacía en su juventud cuando trabajaba como vedette.

Ella se conmovió al recordar que hace más de 10 años no bailaba sobre un escenario. Por ello, se conmovió al recordar el difícil momento que atraviesa respecto a la salud de su esposo Javier Carmona.

"En los momentos de ensayo he podido separar mi corazón que ahora está un poco acongojado. El baile es curativo (...) tengo que nuevamente empezar, mi vida está como en pausa, y estoy haciendo algo que a mi esposo le gustaría que haga”, dijo a América Espectáculos.

Reveló que por lo ensayos está sacrificando el tiempo destinado a su familia: “He sacrificado muchas horas (para los ensayos), me voy un par de horas para estar con mi esposo. Este sacrificio es para mi familia".

De otro lado, respondió a sus detractores quienes la criticaron por lucir en lentejuelas pese a su edad.

"Por las redes me dicen que qué hago allí, que la edad... pero si estoy aquí y me pongo de nuevo las lentejuelas es porque estoy trabajando y, de verdad, las lentejuelas no se van del cuerpo", dijo entre risas.