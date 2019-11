La conductora de televisión, Tula Rodríguez, de quien se dice no participó en la Teletón por una presunta oposición de Gisela Valcárcel, habló mientras este rumor se apoderaba de las redacciones.

Tula Rodríguez ha preferido dejar de lado esta noticia y no hablar al respecto. En vez de eso, está enfocada en algo que le tiene emocionada: el cumpleaños número 11 de su hija Valentina Carmona Rodríguez.

La conductora de televisión, quien usa constantemente sus redes, decidió pedir ayuda a sus seguidores para lograr sorprender a su hija.

“Les cuento que este 23 de noviembre mi hija cumple once años, pero no sé qué hacerle, porque quiere invitar a sus amigas a la casa, ya no le puedo hacer una fiesta infantil porque ya no es una niñita, pero igual, yo le quiero celebrar la vida, que es tan valiosa. Dénme ideas please”, dijo Tula Rodríguez en un video.

Hasta el momento, Tula Rodríguez no ha confirmado si Gisela Valcárcel evitó que ella participara en la Teletón a favor de los niños de la clínica Jesús del Norte.