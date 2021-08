La conductora Tula Rodríguez y su hija Valentina se encuentran de vacaciones en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Durante el viaje, madre e hija se animaron a realizarse piercings.

A través de Instagram, Tula Rodríguez contó que la idea la tuvo su hija: “quería otro hueco en la oreja y me convenció”, señaló.

“Me convenció, me hice otro hueco y ella también”, explicó Tula Rodríguez al mostrar el piercing de la adolescente.

“Y yo que lo permito, dónde estamos”, ironizó la conductora, quien mostró el video del preciso momento en que le hicieron el piercing en la oreja.

De otro lado, Tula Rodríguez anunció que regresará a “En boca de todos” este lunes 9 de julio.:

“Para todo el mundo que me pregunta ¿Tula, dónde estás? ¿Por qué no estás en el programa? Estoy de viaje, recién me voy a incorporar el lunes 9 al programa, falta poquito, yo ya los extraño pero todavía estoy de vacaciones”, señaló.

Foto: Instagram Tula Rodríguez

Fuente: Instagram Tula Rodríguez

