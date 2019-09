El ex futbolista Roberto Martínez reapareció en televisión para anunciar su nueva faceta como empresario musical. Durante una entrevista con el programa ‘En boca de todos’, recordó uno de sus matrimonios.

Pese a que no especificó si hablaba de su matrimonio con Gisela Valcárcel, Roberto Martínez bromeó asegurando que casi no acude a una de sus bodas.

“No los uso (ternos), no voy a matrimonios, trato de no ir. Con las justas fui al mío”, señaló entre risas.

La conductora Tula Rodríguez no dudó en celebrar las palabras del ex futbolista y bromeó sobre su rechazo al matrimonio: “Ja ja ja, con las justas, no le gusta el matri y aceptó”, dijo.

“Acepto que no, estoy resentido con los matrimonios”, indicó Martínez.

Por su parte, Tula Rodríguez aseguró que “el matrimonio es bonito”, pero admitió que depende de cada persona.

En ese momento, Roberto Martínez aprovechó para recordar que Vanessa Terkes, su expareja, no lo invitó a su matrimonio con George Forsyth. “No me invitaron al último”, sostuvo.