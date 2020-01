¡Será la otra! Tula Rodríguez ingresa a AFHS con polémico personaje (VIDEO)

Tula Rodríguez ingresó a "Al Fondo Hay Sitio" para cerrar con broche de oro la temporada final de la teleserie. La actriz, encarnará a Dora Ylasaca, quien pretenderá desenmascarar a uno de los personajes principales de la trama: Luchito Gonzalez (Bruno Odar).

"Ahora resulta que voy hacer de la madre del próximo hijo de Lucho. Todavía con quién me juntan. Sólo puedo decir que tengo una criatura que reclama lo que le pertenece. No sé si estaré apenas unos capítulos o me voy hasta el final de la serie", dijo Tula Rodríguez quien se mostró a gusto de pertenecer a este elenco. "Está bueno, estoy feliz y tranquila porque sigo avanzando en el tema actoral", añadió.

De acuerdo a las escenas de adelanto se verá cuando Dora Ylasaca (Tula Rodríguez) toca la puerta de Los González. Entonces, Reyna Pachas (Tatiana Astengo) atiende el llamado y al ver a una mujer humilde y con un bebe en brazos, de inmediato le dice: "No hay pan duro".

Sin embargo, el personaje que encarna la "Peludita", responde: "Hola, soy Dora Ylasaca, me enteré lo de Luchito. Vengo desde Yunguyo". Tras esa presentación Reyna Pachas y su familia se quedan sorprendidas.

Como se recuerda, el ingreso de Pachas en la teleserie fue muy similiar. Se dio justo cuando Luchito (Bruno Odar) y Charito (Mónica Sánchez) se casaban. Reyna apareció en la puerta de Los González acompañada de sus hijos y confesó que el padre de Joel (Erick Elera), a quien por ahora se le cree muerto, es el progenitor desencadenando una serie de conflictos.

EL DATO

Tula Rodríguez confesó que tiene proyectos en actuación, pero se reservó en comentar. Solo aclaró que será más chamba y eso le alegraba.









