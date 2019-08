Tula Rodríguez a Sheyla Rojas: "¿Vas a pasar tu cumpleaños con Fidelio Cavalli?" │VIDEO

Luego que Fidelio Cavalli le dejara un mensaje a Sheyla Rojas, donde le decía que "no podía esperar hasta su cumpleaños para verla", la modelo enlazó en 'En boca de todos'.

Al ser cuestionada sobre su vida privada, lo primero que dijo 'Shey Shey' fue: "Yo soy una mujer que hace su vida tranquila, que no hace daño a nadie, que no se mete en la vida de nadie, pero bueno de todo uno aprende, es por eso que prefiero ir con calma", comentó.

Sobre la visita del libanés, Tula Rodríguez no pudo con su genio y le preguntó "¿vas a pasar tu cumpleaños con Fidelio?", dejando sorprendida a Sheyla Rojas, quien sostuvo que será una fecha muy especial, ya coincide con su cumpleaños, así que espera recibir una sorpresa.

"Va a ser una fecha muy especial para mí, lo voy a celebrar como quiero, como me lo merezco. En cualquier parte del mundo, aún no sé, es una sorpresa, pero me imagino que en algún lugar bonito", declaró.

La exchica reality solo espera que la sorprendan en el día de su onomástico. "Aún no sé qué voy a hacer, pero si habrá una sorpresa, eso espero", dijo.

"Yo trabajo, me saco la mugre por mi familia, siempre van a haber comentarios negativos, pero yo soy una mujer independiente", sentenció.