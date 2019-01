Tula Rodríguez sobre Javier Carmona: "volvería a casarme con él mil veces"

Tula Rodríguez sigue viviendo uno de los momento más tensos de su vida. Javier Carmona, su esposo, lleva internado 6 meses por un paro cardíaco.

"He vivido, gozado con él y nadie me lo quita. Javier es el amor de mi vida, yo me casé feliz y enamorada y volverá a casarme con él mil veces", comentó.

Ella afirma que se encuentra fuerte ante todo lo que pueda pasar. "Esto no es fácil, pero nosotras (con su hija Valentina) igual continuamos. Valentina sabe que pase lo que pase, nosotras hemos tenidos 11 años con el amor de mi vida", comentó mientras se encontraba en el avant premiere de "Como entrenar a mi dragón 3".

"Yo me parto a mil, Valentina ya entendió que tengo que trabajar, luego ir a ver a su papá y después estar con ella", agregó.

Admitió, también, sentirse feliz por el apoyo que sus seguidores le brindan. "Mucha gente me escribe dándome fuerzas, otras personas contándome que también viven momentos difíciles como yo", finalizó.

