Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje por el aniversario que cumpliría con su esposo Javier Carmona, quien falleció hace más de un mes.

Y es que la conductora de “En boca de todos” confesó que el gerente de televisión siempre será su gran amor.

“Claro, Javier es y será siempre el gran amor de mi vida. Me marcó para siempre. Nos ha dejado un gran vacío en la casa, lo extrañamos con Valentina, hay heridas en el corazón”, expresó.

Por otra parte, la también actriz comentó que por el momento no piensa en rehacer su vida sentimental, pues está enfocada al 100% en su pequeña hija.

“Soy madre al cien por ciento de Valentina, la verdad que no puedo activar mi lado de mujer. Hoy no me veo con alguien a mi lado, sé que va a pasar de acá a 5, 10 años, quizá no pase nunca. Eso sí, nadie jamás ocupará su espacio”, finalizó diciendo a El Popular.