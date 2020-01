​Tula Rodríguez sobre filtración de video íntimo de Dorita Orbegoso: Me parece asqueroso

Se solidariza. Tula Rodríguez se pronunció y habló de la filtración del video íntimo de Dorita Orbegoso en el que todo indica que aparece con su expareja el exjugador de fútbol Marco 'Chemo' Ruíz. Para la actriz es algo inaceptable que suban a la red material íntimo y vulneren la privacidad de una persona. "Me solidarizo con ella y cualquier mujer", dijo.

"Lo único que te puedo decir es que me parece tan asqueroso y denigrante que un ser humano puede subir a la red algo tan íntimo, mi unica recomendacion es que no se filmen...¿para que? Lo que hagan de a dos, una pareja de esposo tiene que quedar ahí porque la verdad el riesgo es muy alto", dijo Tula Rodríguez, quien fue pareja de 'Chiquito' Flores, uno de los mejores amigos de 'Chemo' Ruíz, ex de Dorita Orbegoso.

Justo sobre 'Chiquito' Flores y su reciente deseo de ser actor, es que habló Tula Rodríguez, entre risas. "Está muy si desea actuar. yo no soy quien para cortarle el trabajo a nadie. Si él es un hombre con talento para la actuación bienvenido sea".





La exguerrera no ha dudado en identificarse pues ella también vivió este terrible drama. "No quisiera comentar al respecto pero parece que se está haciendo costumbre hacerle daño a las personas. En verdad en el Perú está causando bastante sorpresa este tipo de acciones a las personas del medio artístico. Nadie se espera que esto pueda pasar, lo único que puedo decir es que debe haber un poco de atención en el Poder Judicial, mano dura para esa gente, porque me parece que la violación a la intimidad es un tema grave y que hasta ahora no se regula. Debería legislarse. De hecho que me solidarizo con Dorita y con todas las personas que han pasado por esto, yo lo pase y fue la peor etapa de mi vida", señaló Milett Figueroa.

MIRA ESTO:

¿Milett Figueroa se solidariza con Dorita Orbegoso por video íntimo? [VIDEO]

Dorita Orbegoso: ¿Filtran video íntimo con ‘Chemo’ Ruiz? Esto dijo ella [VIDEO]