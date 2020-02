Al igual que su madre, la hija de Tula Rodríguez es muy emprendedora. La pequeña Valentina entendió - a su corta edad - que todo lo que uno desea en la vida requiere de mucho esfuerzo y es por eso que decidió vender ‘canchita’ a un sol para ayudar a su mamá con la lista de útiles escolares.

La experiencia fue compartida por la misma Tula en su cuenta de Instagram.

“Les cuento que Valentina vendió canchita. Lo que pasa es que ella tenía ganas de que le compre algunas cosas y le dije que a mí no me regalaban la plata y ella ya sabe que todo requiere esfuerzo. Y de su ganancia me lo dio para ayudarme a comprar sus útiles”; se le escucha decir muy orgullosa a la conductora de “En Boca de Todos”.

Además de enseñarle la satisfacción del trabajo honrado, Tula indicó que su intención era enseñar a su hija a compartir. Por ello, sorteará kits de útiles escolares con lo recaudado por su hija.

Hija de Tula Rodríguez

“De allí salió la idea que de lo de ella (sus ganancias), y lo que yo voy a poner obviamente... lo que quiero es darle una lección de compartir. Vamos a comprar un par de kits para sortearlo a ustedes, es con todo el cariño del mundo”, contó la exvedette.

También compartió un video de lo que fue la incursión de su hija en su negocio.

“Se vendió todo, me dio su platita para la lista de útiles. Ahora toca compartir con ustedes y ayudarlas con la lista de útiles”

No es la primera vez que la menor emprende un negocio. Hace meses, llegó hasta los estudios de América Televisión en Pachacámac y sorprendió a los conductores de televisión vendiendo sus pulseras, que ella misma los hizo.

