Tula Rodríguez ha decidido tomar prudente distancia de los dimes y diretes que se han generado en su nombre sobre el supuesto veto que Gisela Valcárcel le puso para que no asistiera a la reciente edición de la Teletón.

La conductora de “En boca de todos” ha preferido seguir con sus actividades diarias y lo único que hace es postear mensajes que cada quien le da el significado que desea.

Agradece

La también actriz colgó una foto en su cuenta en Instagram y escribió lo que ella siente en estos momentos.

“A puertas del fin de semana, yo solo puedo agradecer que tengo un trabajo que me encanta, un esposo al que amo, una familia que me sostiene y una hija que me ilumina todos los días. Siempre, siempre agradezcamos lo que tenemos, no demos las cosas por sentado. Cuéntame, ¿por qué o quiénes agradeces tú hoy?”, preguntó a sus seguidores la artista, generando todo tipo de comentarios, positivos y negativos.

Rodríguez, que se ha convertido a la religión cristiana, terminó su publicación con mensajes espirituales, como “#DiosEsBueno #GraciasDios #LosAmo”.

Ojo al dato

Tula Rodríguez y todo el elenco de “En boca de todos” y “Esto es guerra” no asistieron a la Teletón.