Las conductoras de “En boca de todos”, Maju Mantilla y Tula Rodríguez, publicaron un video hablando de la violencia contra la mujer y el amor propio, todo en medio del escándalo que han protagonizado dos figuras de su canal, Angie Arizaga y Nicola Porcella.

En el video se escucha a Maju Mantilla y Tula Rodríguez aconsejando a las mujeres a que aprendan a amarse y nunca aceptar maltratos, ya que eso no es amor.

“Queremos hablarte a ti mujer, a todas las mujeres: decirte que el amor no es maltrato, el amor no hace daño, tú no le perteneces a nadie, exige siempre respeto, ámate, valórate, aprende a decir no, tú pones los límites. Que Dios te bendiga”, se les escucha decir a Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

Asimismo, las conductoras escribieron un importante mensaje en sus cuentas de Instagram: “El primer amor que debe correspondido, debe ser el amor propio! #MujerValiosa #Amate”, se puede leer en sus publicaciones.

Como se conoce, ninguna figura de América Televisión se ha pronunciado directamente sobre este tema. La única que envió un mensaje fue Rebeca Escribens a través de sus redes sociales, donde aconsejó a las mujeres a no permitir faltas de respeto.