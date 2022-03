A pocas horas del trascendental partido Perú vs Uruguay, Tula Rodríguez, conductora de “En boca de todos”, se mostró muy optimista y dio su predicción para el partido en Montevideo, Uruguay.

En conversación con la cámara de “América Espectáculos”, la presentadora de televisión bromeó con la posibilidad de volver a ser vedette si Perú obtiene un buen resultado.

“Hoy Perú, 2 a 1, vamos con fe que sí se puede. Golcito de Cuevita y de mi sobrino ‘Orejitas’. Escúchame, ¿si gana que hacemos? Me pongo de vedette nuevamente (risas) no, no”, bromeó la presentadora.

“Vamos a ir al mundial (Qatar 2022), si se puede. Nos vamos juntas, en combi ya que ‘michi’, pero nos vamos”, añadió la popular conductora de “En boca de todos”, quien también pidió a la hinchada peruana que no deje de alentar a la selección.

Por otro lado, sus compañeros de “En boca de todos”, Maju Mantilla y Gino Pesaressi, también se animaron a dar su pronóstico. Ambos coincidieron en que será un juego reñido, pero que finalmente ganará Perú.

Como se sabe, la selección peruana de fútbol jugará este jueves 24 de marzo frente a la selección uruguaya en un partido más que importante de cara a la clasificación al mundial Qatar 2022. Todos los partidos de la fecha se jugarán en simultáneo desde las 6:30 p.m.

