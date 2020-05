Nuevamente la cantante de género urbano, Natti Natasha, cautivó a más de un seguidor al encender las redes sociales tras publicar una fotografía sensual en el que muestra un íntimo tatuaje. La imagen que compartió la artista fue a través de su cuenta de Instagram.

La interprete de “Despacio” publicó una fotografía en la que aparece de espaldas con una lencería negra, además la imagen se encuentra en blanco y negro. Ahí se muestra un tatuaje en parte baja de la cadera.

“Good morning. Go to the (gimnasio). Preparándome para el 1 de junio #Quemaltefue …. te lo perdiste”, escribió la cantante en la descripción de su publicación.

Al parecer la publicación sería parte de la promoción del lanzamiento de su nuevo tema que está próximo a lanzarse.

Natti Natasha es consolidada como una de las estrellas latinas más seguidas en el mundo de las redes sociales, también es una de las que más pasiones despierta con sus fotografías reveladoras en bikini.

VIDEO RECOMENDADO

Natti Natasha se suma a Tik Tok

Natti Natasha se suma a Tik Tok. (Video: Instagram oficial)