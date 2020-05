En medio de la cuarentena por el brote del coronavirus, el cantante puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, lanzó el último jueves su nuevo tema “Antes que el mundo se acabe”, y el videoclip documenta los besos de más de 100 parejas en todo el mundo.

Una de las parejas de famosos que aparece en el video es Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef, quienes protagonizan un apasionado beso e intercambian miradas cómplices.

Luego del estreno, el propio Ricky Martin recurrió a su cuenta de Instagram para compartir el fragmento del video que grabo para “Antes que el mundo se acabe”. Además, dedicó un mensaje de agradecimiento a Residente.

“¡Aquí #PuertoRico y #Syria representando! Hermano, gracias por hacernos parte del mensaje. ¡Que hermosa letra!”, fue el mensaje que escribió Ricky Martin.

Residente respondió al gesto del cantante puertorriqueño, y en los comentarios escribió: “Gracias Ricky y @jwanyosef por formar parte de esto. Los quiero”.

La publicación de Ricky alcanzó a tener más de 3 millones de “Me gusta” y generó diversas opiniones. Hubo quienes aplaudieron la muestra de afecto entre el cantante y su esposo, mientras que otros pidieron que el video fuese retirado.

“Qué viva el amor”, “Qué lindos”, “Riky eres tremenda persona. Buena y compasivo con los demás. No importa tus preferencias sexual”, “Solo veo amor entre dos personas, ojala alguien me besara y me mirara como tú miras a tu esposo. Felicidades a los dos hermosa familia”, dijeron los fanáticos que se mostraron emocionados.

“Aunque no lo quieren admitir esto es un pecado grave”, “Que Dios reprenda todos esos demonios y que sean atados”, “No seas exhibicionista, esas expresiones en tu intimidad. No todos estamos preparados y sentimos asco”, se lee en los otros comentarios.

