Una secuencia que mantuvo atentos a los televidentes de EEG fue “Dilo Cantando”, mujeres versus hombres. En esta oportunidad, Said Palao dedicó el tema “Mayor que yo” a Alejandra Baigorria, lo que provocó que Gian Piero Díaz entre bromas y carcajadas le dijera “chibolera”.

Luego, la “Barbie de Gamarra”, le preguntó a su amigo mágico, porque la estaba considerando una persona vieja, y le recalcó: “A mí tampoco no me gustan los chibolos inexpertos”, y de inmediato empezó a entonar: “Me gustan mayores”

“Pero eso, no me dices en privado”, le refutó Said, quien se puso más romántico con el tema “Todo cambió”

“NO VAN A DURAR”, DIJO REINALDO DOS SANTOS

Por segundo día consecutivo, el vidente brasileño tuvo participación en el reality de entretenimiento y volvió a vaticinar sobre las parejitas más populares del programa. Y lo primero que dijo es que Said Palao se iba a enamorar perdidamente de la Baigorria.

“Lo que pasa es que Said no tiene ni idea la mujer que tiene frente a él, cuando empiece a descubrir lo que tiene ahí lo quiero ver”, sostuvo Dos Santos y añadió que Alejandra era la que estaba enamorada de él en la actualidad.

“Ella se hace que no, pero sí, cada día está más enamorada. Yo veo que no quiere dar su brazo a torcer”. Asimismo, hizo hincapié que Ale y Said la iban a pasar bien y se divertiría, pero la relación no pasará más allá de enamoraditos.

“Osea voy a ser solterona toda mi vida”, le preguntó Alejandra a Reinaldo, quien contestó: “Yo no he dicho eso, tú te vas a enamorar en algún momento y vas a dejar de ser tan intensa con tus parejas”.